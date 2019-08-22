MEBBİS eş durumu yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır? Eş durumu takvimi 2019 yayınlandı!

MEB, 2019 yaz tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru, atama ve ilişik kesme tarihlerini açıklamıştı. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde kabul edilmişti. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler tercihlerini yapabilecekleri günü büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Eş durumu yer değiştirme tercihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MEBBİS EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

Gerek öğrenciler gerekse veliler haberimizdeki mebbis giriş için tıklayınız ve işlemlerinizi rahatlıkla yapın. Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir.

EŞ DURUMU TAKVİMİ 2019

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmen yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak MEBBİS şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.

