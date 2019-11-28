MEB’den altın dokunuş

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı, burs programları, taşıma ve öğle yemeği desteği, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) gibi uygulamalarla on binlerce dezavantajlı öğrencinin hayatına dokundu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Ekim ayı itibarıyla örgün ve yaygın eğitim öğrencilerine toplam 153 milyon 803 bin 615 adet ders kitabı dağıtıldı. MEB, bu kitaplar için 834 milyon 161 bin 366 TL harcama yaptı. Uygulamanın başladığı günden bugüne geçen 16 yılda toplam 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 adet ders kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Yapılan toplam ödeme miktarı 6 milyar 340 milyon 155 bin 701 TL oldu.

BURS YARDIMI

Eğitim ve öğretime erişimi artırarak fırsat eşitliğine katkı sağlayan önemli uygulamalar arasında yer alan burs ve pansiyon hizmetleriyle de çok sayıda çocuğa destek verildi. 2019 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrenciye aylık 275 TL burs veren MEB, 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencinin de barınmasını sağladı. MEB ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) hem annelerin hem de çocukların yüzünü güldürdü. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan ŞEY desteği kapsamında, 2003-2019 yılları arasında ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine toplam 7 milyar 243 milyon 587 bin 496 TL ödeme yapıldı.

1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TAŞIMA

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerle yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin okullara erişimini sağlamak amacıyla 2002-2003 eğitim öğretim döneminde başlatılan ücretsiz taşıma desteği ile milyonlarca çocuğa ulaşıldı. Uygulamadan 2018-2019 eğitim öğretim yılında, ilköğretimde 756 bin 297, ortaöğretimde 462 bin 284 ve özel eğitime ihtiyacı olan 106 bin 379 olmak üzere, toplam 1 milyon 324 bin 960 öğrenci faydalandı. MEB bu hizmet için 2 milyar 847 milyon 104 bin TL kaynak aktarımı yaptı. Halen 1 milyon 209 bin 621 öğrenciye taşıma desteği veriliyor. Eğitim kurumlarında öğle yemeği hizmetinden yararlanan öğrencilerin sayısı ise 1 milyon 146 bin 230’a ulaştı.