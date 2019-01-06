MEB'den basında yer alan ETCEP haberleri ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili, bakanlık gündeminde bu alanda devam eden bir projenin bulunmadığı belirtildi.
- star.com.tr
Milli Eğitim Bakanlığı, cinsiyet eşitliğine yönelik toplumsal algının öğrencilik yıllarından itibaren geliştirilmesine yönelik yürütülen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, ''Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur'' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2014 – 2016 yılları arasında yürütülmüş, pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibariyle tamamlanmış olan proje ile ilgili basından gelen talep üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, medyada yer alan bazı haberlere yönelik konu hakkında basın açıklaması yapma gerekliliğinin duyulduğu ifade edildi.
İşte Milli Eğitim Bakanlı'ğının Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili yaptığı basın açıklaması...
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2014 – 2016 yılları arasında yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Söz konusu projenin pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. Basından gelen talepler üzerine, Sayın Bakanımız yapılan pilot uygulamaların çıktılarını değerlendirmiştir.Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.