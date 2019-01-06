MEB'den basında yer alan ETCEP haberleri ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, cinsiyet eşitliğine yönelik toplumsal algının öğrencilik yıllarından itibaren geliştirilmesine yönelik yürütülen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, ''Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2014 – 2016 yılları arasında yürütülmüş, pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibariyle tamamlanmış olan proje ile ilgili basından gelen talep üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, medyada yer alan bazı haberlere yönelik konu hakkında basın açıklaması yapma gerekliliğinin duyulduğu ifade edildi.

İşte Milli Eğitim Bakanlı'ğının Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili yaptığı basın açıklaması...