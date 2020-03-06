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MEB'den koronavirüs önlemi: Okulllarda eş zamanlı başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor.' dedi.

06 Mart 2020 Cuma 13:20 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  koronavirüs salgınına karşı okullarda alınan tedbirleri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelerini kullandı:

"Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır." 

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