MEB'den ''öğrenci karneleri'' açıklaması: Çalışma bu yılı kapsamıyor Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 'Öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.