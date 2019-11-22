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MEB'den ''silahlı eğitim'' iddialarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde 'turnuva adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı' iddialarının, gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Bakanlıktan, "Milli eğitimde silahlı eğitim" başlığıyla medyada yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde yer alan, "Milli Eğitim'de kurulan poligonda, turnuva adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen söz konusu sportif etkinlik, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan 'Atıcılık' sporu ile ilgilidir." bilgisine yer verildi.

11-15 Kasım tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan poligonda "Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında düzenlenen turnuvaya, 44 öğretmenin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9'uncu maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte, öğrencilerimiz yer almamıştır. Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye, 6 ve 11'inci derecelerini elde etmişlerdir. Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda hakem ve üçüncü derece antrenör belgesine sahiptir."

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