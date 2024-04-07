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MEB'in ABİDE 2024 uygulaması 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ulusal izleme araştırmalarından biri olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının 2024 uygulaması, 81 ilden yaklaşık 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AA7 Nisan 2024 Pazar 14:10 - Güncelleme:
MEB'in ABİDE 2024 uygulaması 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla ilki 2016'da yapılan ABİDE araştırması, iki yıllık döngüler halinde düzenleniyor.

Hedef kitlesi 4, 8 ve 10. sınıf öğrencileri olan ve Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarında uygulanan, çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı araştırmada öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri de değerlendiriliyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla yapılacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla puanlanacak.

Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanarak her ile özel raporlar oluşturulacak.

ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçlar, öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgularla eğitim sisteminde uygulanan politikaların sonuçları hakkında önemli bilgiler sunacak.

  • ABİDE araştırması
  • 2024 uygulaması

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