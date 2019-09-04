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MEB’in hedefi ‘lider yönetici’ 

Okul yöneticiliğinde uzmanlaşmak için Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen mesleki eğitim programına 6 bin 500’ün üzerinde yönetici katıldı. 

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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde toplam bin 410 saat süren program, ‘kapsayıcı eğitim’, ‘toplum temelli okul yönetimi’, ‘okul gelişimi ve yönetimi’, ‘öğretimsel liderlik’, ‘insan kıymetleri yönetimi’ ve ‘maddi kaynak yönetimi’ olmak üzere 6 başlıktan oluştu. 

KAPSAYICI EĞİTİM

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 2023 Eğitim Vizyonu’nda okul yöneticiliğinin uzmanlık alanı haline gelmesinin hedeflendiğine dikkat çekti. Programın ilk etabını, geçen yaz hayata geçirdiklerini söyleyen Boyacı, yöneticilere yönelik vizyon seminerlerinin, valiler, eski ve yeni bürokratlar, yazarlar, eğitimciler, özel sektör temsilcileri tarafından verildiğini belirterek, “Programımız, kapsayıcı eğitim, toplum temelli okul yönetimi, okul gelişimi ve yönetimi, öğretimsel liderlik, insan kıymetleri yönetimi ve maddi kaynak yönetimi olmak üzere 6 modülden oluşuyor. Eğitimler, 6 saat kuramsal 24 saat de etkinlik ve uygulama olmak üzere 30 saatten oluştu. Kuramsal dersler, eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyeleri tarafından verildi. Yetişkinlere yönelik etkinlik temelli hazırladığımız programda, müdürlerimiz atölye çalışmalarında bulundular. Eğitimde fırsatlar ve sorunlarla ilgili uygulama ve çözüm odaklı drama ve etkinliklere katıldılar” ifadelerini kullandı.

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