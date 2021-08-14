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Güncel

MEB'ten yeni maske kararı! Hazır hale getirilmesi istendi

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkların aksamaması için müdürlüklere, okul binalarına girişte maske kutuları hazırlanmasını bildirdi.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:12
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

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