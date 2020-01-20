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Güncel

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA20.01.2020  07:19 - Güncelleme: 20.01.2020  07:19

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder (27) yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Sürücü Azder, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsteki yolcular, diğer ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Emrecan Azder'in Ukrayna'daki bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

''Türk halkı bizim için örnektir''

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