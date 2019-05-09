19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2277
  • 6,9795
  • 257.183
  • 88.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meclis araştırma komisyonları çalışmalarına başlıyor

ALS, SMA hastaları ve down sendromlu bireylerin sorunları, bilişim teknolojileri bağımlılığı, hayvan hakları, tıbbi ve aromatik bitkiler konularında Mecliste kurulan 5 araştırma komisyonu, çalışmalarına başlıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Genel Kurulunda kurulan 5 araştırma komisyonunun üyelerinin okunmasının ardından komisyonlardan 4'ünün başkan, başkanvekilleri, sözcü ve katip üyeleri seçildi. Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunlarını tespit için kurulan komisyonun divan seçimi ise 14 Mayıs Salı günü yapılacak.

ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına, eski Sağlık Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan seçildi. Demircan'ın yanı sıra komisyonun başkanlık divanında iki doktor vekil AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise katip üye olarak yer aldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise sözcü olarak görev yapacak.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan Araştırması Komisyonu Başkanı ise eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı oldu. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun başkanvekili, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya sözcü, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci katip üye seçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik Araştırma Komisyonu Başkanlığını yürütecek. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanvekili, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu sözcü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız katip üye oldu.

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın seçildi. AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sözcü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal katip üye olarak komisyonda yer alacak.

Komisyonlar, 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek, gerekirse 1 ay ek süre alabilecek.

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez'den dolar kuru artışına önlem

Merkez'den dolar kuru artışına önlem

Belediyeden skandal hareket! Şehit yakınlarını işten çıkardılar

Belediyeden skandal hareket! Şehit yakınlarını işten çıkardılar

Datça'da ilk kez görüldü... Şaşırtıyor

Datça'da ilk kez görüldü... Şaşırtıyor

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA