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Meclis Başkanı Kurtulmuş Erzurum'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresinin 104. yıl dönümü ve çeşitli programlara katılmak üzere Erzurum'a geldi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 00:20 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş Erzurum'da
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Kurtulmuş, Erzurum Havalimanında, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurahim Fırat, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kurum müdürleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurtulmuş, doktorlardan Eren'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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