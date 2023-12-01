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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis için taziye mesajı
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TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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