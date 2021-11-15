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Meclis Başkanı Şentop'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 19:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 19:36
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Meclis Başkanı Şentop acılı aileye, olayı duyduğu andan itibaren büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Kadına yönelik şiddet vakaları canımızı yakmaktadır. Suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için üzerimize ne düşerse yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ben Başak kızımızın hukuk sürecini yakından takip ediyorum. Evladımızı hunharca öldüren bu kişinin gerekli cezayı alacağından eminim' dedi.

Acılı anne Beyhan Cengiz de Meclis Başkanı Şentop'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Devlet acılı günümüzde yanımızda. Bizi yalnız bırakmadınız." ifadelerini kullandı.

Şentop aileye taziyelerini ileterek, Başak Cengiz için dua ettikten sonra evin önündeki taziye çadırına da uğradı.

Ziyarette Meclis Başkanı Şentop'a, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin de eşlik etti.

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