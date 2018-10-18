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Meclis Başkanı Yıldırım'dan Ara Güler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı.' ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
 
Yıldırım, bir makineyle tarihi durduran usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatı dolayısıyla milletin üzüntülü olduğunu belirtti.
 
Siyah beyaz fotoğrafın usta ismi Güler'in, vizörüne yansıyan her şeye gölge ve ışık unsurlarının yanı sıra duygu katmasıyla tanındığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı. Çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olan, çalışkanlığı ve bakış açısıyla hatıralarımızda yaşayacak olan Ara Güler'e Allah merhametiyle muamele etsin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun."

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