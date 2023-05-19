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Meclis bu dönemde çok ''sağlıklı'' olacak

28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 sandalyeden yaklaşık 38'i sağlıkçı vekillerin olacak.

19 Mayıs 2023 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Meclis bu dönemde çok ''sağlıklı'' olacak
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14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

Parlamentoda bu yıl 38 sağlıkçı milletvekili yer alıyor.

AK Parti, listelerinden 11'i tıp doktoru 18 sağlıkçıyı milletvekili olarak meclise soktu. Bu isimler arasında tanınan Kalp ve Damar Cerrahı Halit Yerebakan, seçim çalışması sırasında denk geldiği trafik kazasında yaralılara müdahale eden Hasan Arslan, YÖK üyesi Sadettin Hülagü de bulunuyor. Diş Hekimi Mustafa Demir, Psikolog Yıldız Konal Süslü ve Fizyoterapist Emre Çalışkan da milletvekili seçildi. Ayrıca 4 eczacı milletvekili de meclise girmeyi başardı.

CHP de meclise 18 sağlıkçı milletvekili sokmayı başardı. Aralarında Parti Meclisi Üyeleri Murat Emir ve Tekin Bingöl'ün de bulunduğu 12 tıp doktoru parlamentoda kendine yer buldu.

Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile birlikte 4 eczacı milletvekili de 28'inci dönemde CHP sıralarında yer alacak. Diş Hekimleri; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı da milletvekili oldu.

İyi Parti'nin milletvekilleri arasında 2 tıp doktoru bulunuyor.

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