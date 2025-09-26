İSTANBUL 23°C / 16°C
Güncel

Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz

Meclis Şeref Holü'nde 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı. Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz.' dedi.

26 Eylül 2025 Cuma 10:41
Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde "28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Parlamenter Diplomasi artık uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Halkların temsilcisi olarak görev icra edilen dünya parlamentoları arasında Parlamenter Diplomasi bakımından en aktif parlamentolardan birisi TBMM'dir.

Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı. Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz.

8 uluslararası toplantıya iştirak ettik, bu toplantıların hepsinde de ülkemizin görüşlerini uluslararası camiaya aktarma fırsatı bulduk.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuştur. Şimdiye kadar toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır.

7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in gerçekleştirdiği bölgedeki vahşet ve özellikle Filistin halkına karşı uyguladığı soykırım TBMM tarafından genel kurul tarafından 7 ortak bildiri ile kınanmıştır.

