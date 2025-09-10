İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2859
  • EURO
    48,4716
  • ALTIN
    4838.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Meclis üyeliği'' karşılığında rüşvet skandalı... CHP'liler dolandırıcılığa soyundu!
Güncel

''Meclis üyeliği'' karşılığında rüşvet skandalı... CHP'liler dolandırıcılığa soyundu!

İzmir'de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
''Meclis üyeliği'' karşılığında rüşvet skandalı... CHP'liler dolandırıcılığa soyundu!
ABONE OL

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.

  • meclis üyeliği
  • dolandırıcı

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.