HDP'li Buldan ve Temelli'nin de aralarında bulunduğu 9 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.