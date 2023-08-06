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Meclis'i iç kavgalarına alet ettiler! CHP'den yeni taktik

28 Mayıs seçim hezimeti sonrası koltuk kavgasından başını kaldıramayan CHP yönetimi, kendi iç sorunlarını unutturmak için Meclis'i arka arkaya olağanüstü toplantıya çağırmaya başladı.

Sabah6 Ağustos 2023 Pazar 07:33 - Güncelleme:
Meclis'i iç kavgalarına alet ettiler! CHP'den yeni taktik
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CHP, partideki çalkantıyı gözden kaçırmak için "cambaza bak" taktiği uyguluyor. Bunun ilk örneği ekonomik gelişmeler ile ilgili geçen 25 Temmuz'da Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması oldu. Seçim sonrası birbirine düşen 7'li koalisyon ortağı partiler de bu kervana katıldı. TBMM Genel Kurulu, olağanüstü toplantısını yaptı. Muhalefetin çalışmalara devam edilmesi önergesini de reddederek tekrar kapandı. CHP, parti içi yarış iyice kızışınca olağanüstü toplantının üstünden 10 gün bile geçmeden yeni bir çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koşarak gidip protesto edildiği Akbelen ormanlarının görüşülmesi için yapılan çağrıda yeter sayıda imza bulunuyordu. Bunun için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Ağustos Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis, geçen 25 Temmuz'da da ekonomik gelişmeler için toplanmıştı. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayıp vatandaşla kucaklaşan AK Partililer ise bu çağrıya tepki gösterdi. AK Parti'nin sözcüleri salı günü yapılacak toplantıda, "Meclis'i iç kavgalarınıza alet etmeyin. Bu yapılan doğru bir şey değil. Bizler sahada çalışıyoruz" mesajı verecekler. AK Parti ve Cumhur İttifakı ortaklarının salı günü Meclis'e gelip kuliste beklemesi, muhalefetin toplantı yeter sayısını bulması halinde Genel Kurul'a girmesi bekleniyor.

  • olağanüstü toplantı
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