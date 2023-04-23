Meclisin bahçesi çocuklara açıldı

Meclis bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağanak nedeniyle kısa yaptığı konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak çocukların bayramını tebrik etti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o zamanın kahraman milletvekillerine ve bu zamana kadar görev yapan tüm milletvekillerine teşekkür eden Şentop, çocukları Meclis bahçesine alıştırmak için böyle bir program düzenlediklerini anlattı.

Şentop, şenliğin Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getirerek, etkinliğin asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da da düzenlendiğini kaydetti.

Meclisi vatandaşların sıkça ziyaret ettiğini anlatan Şentop, TBMM'nin internet sayfasında Meclisin önceki meclis binasıyla mevcut binasının sanal turunun da mevcut olduğunu ve çocukların buradan da bilgi edinebileceğini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da hem dini hem de milli bir bayramın birlikte kutlandığını belirterek, 23 Nisan'ı şenlik havasında kutlama imkanı verdiği için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür etti.

Ünüvar, çocukların gelecekleri olduğunu vurgulayarak, onlar için üretilen her eserin ülkenin ve milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. Gazi Meclis'te eğitim ve bilimin birlikte olduğu bir şölen için bulunduklarını vurgulayan Ünüvar, bu etkinliği Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Vatandaşların 26 Nisan'a kadar Meclis bahçesinde ziyaret edebileceği etkinlik kapsamında çocuklar, robot atölyesi, geleneksel oyunlar atölyesi, engelsiz atölye, akıl ve zeka oyunları atölyesi gibi alanları gezdi ve kendileri için kurulan oyun alanında eğlendi. Çocuklar, böcek atölyesinde ise Madagaskar tıslayan hamamböceği ve leopard gecko türü kertenkeleyle fotoğraf çektirdi.