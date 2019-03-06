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Mecliste 9 ton kağıt geri dönüşüme kazandırıldı

Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında TBMM'de son 9 ayda 9 ton atık kağıt, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ toplandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında TBMM'de son 9 ayda 9 ton atık kağıt, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı.
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Mecliste başlatılan yoğun çalışmalar sonuç vermeye başladı. TBMM kampüsü içerisinde, atıkların toplanması için gerekli altyapı hazırlanarak, personele farkındalık eğitimi verildi.
 
Projenin başladığı 12 Haziran 2018'den itibaren 28 Şubat 2019'a kadar Mecliste yaklaşık 9 ton kağıt geri dönüşüme kazandırıldı. Bunun yanında, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri dönüşüm için toplandı.
 
Ayrıca 2018 yılında floresan ampul, temizlik malzemeleri ambalajları ve toner gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 8,5 ton tehlikeli atık toplanarak ilgili birimlere gönderildi.
 
YEMEK ARTIKLARI HAYVAN BARINAKLARINA GÖNDERİLİYOR
 
Proje kapsamında Meclis lokantalarındaki yemek artıkları da hayvan barınaklarına gönderiliyor. Ziyaretçilerle birlikte ayda yaklaşık 80 bin kişiye hizmet veren Meclisteki altı lokantadan kemik, yemek artığı ve ekmek kırıntıları toplanarak Gölbaşı'ndaki hayvan barınma merkezine ulaştırılıyor.
 
Meclisteki yemek artıkları, hijyenik kaplarda toplanarak önce Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim ediliyor. Belediye yetkilileri kemik, ekmek kırıntısı ve yemek artıklarını Gölbaşı'ndaki hayvan barınağına götürüyor.
 
Proje kapsamında yemek hazırlığı sırasında oluşan organik atıklar ile çay ocaklarında ortaya çıkan çay posaları da komposta dönüştürülerek bahçe ve saksı bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.
 
SIFIR ATIK PROJESİ
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarında etkin şekilde yürütülüyor. Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyor.
 
Ülke genelinde hayata geçirilmesi hedeflenen Sıfır Atık Projesi, 12 Haziran 2018'den bu yana TBMM'de de uygulanıyor.

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