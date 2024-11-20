Meclis'te Bakan Yerlikaya'yı hedef aldılar: Canlı yayında 'provokasyon' için çarpıcı yorum

Kayyum atamalarını protesto etmek isteyen CHP ve DEM'liler, utanç verici tavırlarını Meclis'e taşıdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya yönelik saldırı girişiminde bulunarak kendilerince barikat oluşturmaya çalışan CHP/DEM'in ortaklığı, Açık Görüş'te, "Meclis'te CHP provokasyonu" başlığı altında tartışıldı.

UTANÇ TABLOSU: CHP-DEM ORTAKLIĞI

CHP'li ve DEM'li vekillerin, Bakan Yerlikaya'yı salona sokmama uğraşları boşa çıkarken, basına yansıyan görüntüler, Türk siyasetinin 'utanç tablosu' oldu.

"BU NASIL BİR ÖFKEDİR"

Açık Görüş programına konuk olan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, görüntüler karşısında "Bu nasıl bir öfkedir. Milletvekilleri Meclis'te olduklarını unutmuş. İnanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.