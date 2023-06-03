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Meclis'te büyük saygısızlık! CHP ve YSP sıraları yine şaşırtmadı

Dün TBMM'deki yemin töreninde İstiklal Marşı'nı okumayan YSP ile Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmaya CHP sıraları yine şaşırtmayarak büyük bir saygısızlığa daha imza attı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurula gelerek mazbatasını aldığı sırada muhalefet sıralarından CHP ve YSP'li vekillerin ayağa kalkmadığı görüldü.

3 Haziran 2023 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
Meclis'te büyük saygısızlık! CHP ve YSP sıraları yine şaşırtmadı
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Türkiye 14-28 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitti. 65 milyona yakın seçmen 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek hükümeti seçti.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Zorlu seçim sürecinin ardından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Seçilen milletvekilleri teker teker kürsüye çıkarak yemin etti. Vekillerin ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminine geldi.

CHP VE YSP SIRALARI YİNE ŞAŞIRTMADI

Bilindiği üzere dün Erdoğan milletvekillerinin yemin törenini takip etmek için locaya giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri tarafından ayakta karşılanmadı ve alkışlanmadı.

Muhalefet vekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısızlığının ardından bugün aynı durum bir kez daha yaşandı.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından düzenlenen törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e geldi.

YİNE AYNI PROTESTO: SAYGISIZLIĞA DEVAM ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri aynı tavrını sürdürdü.

Erdoğan daha sonra kürsüye çıktı ve mazbatasını aldığı sırada muhalefetten yine herhangi bir alkış ya da tebrik gelmedi.

Oturdukları yerden kalkmadan duran muhalefet vekillerinin tavrı tepki çekti.

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