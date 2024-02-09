Meclis'te CHP'lilerin oda kavgası! Kılıçdaroğlu ve Özel'in ekibi karşı karşıya geldi

Alınan bilgiye göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiği için TBMM İdare Amirliği görevinden ayrılan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in yerine, CHP grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan geldi.



Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı Bayraktutan için CHP Grup katında bir oda tahsis edildi. Ancak CHP Grup Protokol Müdürü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı dönemindeki özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, odayı devretmedi.

Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Kütükçü'nün uyarılara rağmen odayı boşaltmaması üzerine, Bayraktutan'ın girişimiyle TBMM Genel Sekreterliği devreye girdi.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'sır küpü' için şaşırtan karar TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli, Meclis Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye ederek odayı Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim etti.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından, başdanışman kadrosundaki Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.