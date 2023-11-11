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  • Mecliste eski bakanlardan Ahmet Ziya Aktaş için cenaze töreni yapıldı
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Mecliste eski bakanlardan Ahmet Ziya Aktaş için cenaze töreni yapıldı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ahmet Ziya Aktaş için Mecliste cenaze töreni yapıldı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Mecliste eski bakanlardan Ahmet Ziya Aktaş için cenaze töreni yapıldı
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Törene Aktaş'ın yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, eski bakanlar Murat Başesgioğlu ve İstemihan Talay, eski Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.

Aktaş'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 1940 yılında doğan Aktaş, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans, ABD Pennsylvania Lehigh Üniversitesinde doktora yaptı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yapan Aktaş, 20. ve 21. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

  • Ahmet Ziya Aktaş
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