Meclis'te Gara mesaisi! Tüm gerçekler tek tek anlatılacak

16 Şubat 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 10:33

Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündemine geliyor.

Hükumet, Gara Operasyonu'nun ayrıntılarını Meclis kürsüsünden anlatacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'i bilgilendirecek.

Bakanlar, Ankara'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak.

Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili teklif görüşülecek.

48 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.