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Meclis'te memur ve emekli maaş artışları mesaisi başladı

TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Meclis'te memur ve emekli maaş artışları mesaisi başladı
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Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Daha sonra AK Parti'nin, gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı.

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülmesi kabul edilen teklifin bugün bitirilmesinin ardından yarın, gündemin ön sıralarına alınan bazı uluslararası anlaşmaları içeren kanun teklifleriyle Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

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