Terör örgütü PKK/YPG'nin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain sızma girişimi sonucu 9 askerimiz şehit oldu.

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi terör gündemiyle toplandı. Meclis, 20 günlük aranın ardından terör gündemiyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi.

BAKANLAR BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Meclis'te konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: TERÖRÜ YOK ETME STRATEJİSİ UYGULADIK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuşmasında terörle net bir şekilde mücadele mesajı verirken "Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık." dedi.

BAKAN FİDAN: TERÖR DEVLETİNE İZİN VERİLMEYECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise sınır ötesinde terör devleti kurulmasına asla izin verilmeyeceğini yineledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen özel oturumda bir detay ise gözlerden kaçmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'TERÖR' OTURUMUNDA TEPKİ ÇEKEN MANZARA!

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra özel oturuma katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hakan Fidan konuşurken gözlerinin kapalı olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kullanıcılar, Özgür Özel'in kritik oturumda uyuyup uyumadığını merak etti.

Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu anlar ise kameralara böyle yansıdı.