Başkan Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir asır önce Ankara'da ilk menziline ulaşan bu kutlu yolculuk 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla yeni bir safhaya evrilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, TBMM'nin 27'inci dönem 3'üncü yasama yılının açılışında sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından günümüze kadar ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyorum.

"ÖNCE DEVLETİM VE MİLLETİM DEMEYEN HİÇ KİMSENİN BU KUTLU ÇATI ALTINDA OLMAYA HAKKI YOK"

15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir. 2 bin 200 yılı aşkın mirasa sahibiz. Dünyada böyle yaygın ve kesintisiz bir devlet tecrübesine sahip bir millet yoktur. Herkesi demokrasi zaferi olan 15 Temmuz'un anlamını korumaya davet ediyorum. TBMM'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütleri ile dize getirmeye çalıştıkları bu millet, kıyam ederek istikbal ve istiklaline olan bağlılığını göstermiştir. Her seferinde milli irade üstün gelmiş, Meclisimiz millet adına yeniden görev üstlenmiştir.

Siyaset yaparken hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında konuştu

İşte Şentop'un konuşmasından satır başları:

Bu yasama yılı içerisinde 23 Nisan 2020’de TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılını kutlayacağız. Elbette böylesi anlamlı bir yıldönümünde bu çatı altında olmanın ayrı bir anlamı var. Çalışma temposunun daha da artacağına, oturumun ve siyasetin daha da verimli seyredeceğine kanaatim tamdır.

Bugün milletimizin gözü buradadır. Türkiye sadece çalışkan ve asil milleti ile değil köklü demokrasisi ile de örnek bir ülkedir. Demokrasimizin değerini daha iyi kavramak zorundayız. Demokrasi dışı arayışları işaret etmeyi de elzem görüyorum. Şiddet yıkıcı düşmandır. Sırtını şiddete taşıyan her yapı milletimizin iradesi karşısında er ya da geç mağlup olacaktır. Bundan 948 yıl önce İslamj dünyasının camilerinde sultan Alparslan için dualar edildiyse bugün de Türkiye ve haklı mücadelesi çok geniş destek görmektedir.

Türkiye millet ve devletiyle dünyanın en gür sesiyle yeryüzündeki adaletsizlikleri teşhir etmektedir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması Türkiye’nin dünya siyaset sahnesinde nerede durduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Milletimiz bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini yalnız bırakmayan hint Müslümanlarının dostluğunu unutmamıştır. Dünyanın büyük değişimlere gebe olduğu tarihin önemli bir kavşak noktasındayız. Türkiye yeni şartların icabına uygun hareket etmek kararındadır Coğrafyaları şekillendiren milletimizin insanlığa ve dünyaya söyleyeceği söz bitmemiştir. Türkiye bugün artık sadece bir ülkenin adı değildir, kendi sınırılarını aşan bir umudun, insanlık davasının adıdır.