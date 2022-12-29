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Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'ndaki fezlekelerin sayısı 1798'e ulaştı. Dosyaların yarıdan fazlasını HDP milletvekillerine ait dosyalar oluşturdu.

TRT Haber29 Aralık 2022 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı. 27'nci dönemde Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda milletvekilleri hakkında 1798 fezleke düzenlendi.

Fezlekelerin yarısından fazlası, HDP'li milletvekillerine ait. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen HDP'lilere ait bin 304 dosyada, terör suçları birinci sırada yer aldı. HDP'yi 271 dosya ile CHP takip ediyor.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda AK Partili vekillerin 21, İyi Partililerin 15, MHP'lilerin ise 9 fezlekesi bulunuyor.

EN ÇOK FEZLEKE SALİYE AYDENİZ'E

En çok düzenlenen dokunulmazlık dosyası ise Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. 86 fezlekesi biriken Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç de işliyor.

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