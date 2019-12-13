Medeniyetler şehri Konya’da Şeb-i Arus heyecanı

Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya’da düzenlenen ‘Vefa Vakti’ yürüyüşü ile başladı. Törenler, 17 Aralık’a kadar düzenlenecek seminer, konferans, sema gösterileri, paneller ile devam edecek. Mevlana şehri Konya, binlerce yıl öncesinden gelen tarihi merkezleri ile günümüzde hayata geçirilen projeleriyle dikkat çekiyor. Konya, M.Ö. 7000’li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, tarihi ipek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir kimliğine sahip. Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri ile gönülleri fetheden Konya, Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini de sinesinde barındırıyor.

Anadolu Selçuklu Devleti’ne 200 yıl başkentlik yapan Konya, devrin ünlü bilginleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, musikişinasları ve diğer güzel sanatların üstatlara ev sahipliği yapmış. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya’da yerleşmiş ve eserleriyle şehri bir kültür merkezi haline getirmişler.

HOŞGÖRÜ KAYNAĞI

Konya bir tarım, sanayi spor ve turizm şehri. En önemlisi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin şehridir. Hazreti Mevlana’nın başta Mesnevi olmak üzere kaleme aldığı kitaplar, günümüzün en çok ihtiyacı olan dostluk, kardeşlik ve hoşgörünün temel kaynağını anlatır.

NASREDDİN HOCA’NIN MEMLEKETİ

Nasreddin Hoca, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olan bir Türk halk bilgesi. Sivrihisar’ın Hortu yöresinde doğdu, Akşehir’de vefat etti. Akşehir’deki türbesi bugün hala ziyaretçi akınına uğruyor. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmış.

ŞEMS-İ TEBRİZİ TÜRBESİ VE CAMİİ

Hz. Mevlâna’nın düşünce hayatında çok önemli bir yere sahip olan Şems-i Tebrizi’nin Türbesi ve Mescidi Konya’da en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olarak göze çarpıyor. Yapı, 1510 yılında Emir İshak Bey tarafından mescitle birlikte elden geçirilerek genişletilmiş şekliyle varlığını sürdürüyor. Mescidin içinde Şems-i Tebrizi’ye ait olduğuna inanılan bir türbe de bulunuyor.

ALAADDİN CAMİİ

Cami, en eski Selçuklu eserlerinden olup Alaaddin Tepesi üzerinde inşa edilmiş. Selçuklu Sultanı 1. Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında yapımına başlanmış ve 1. Alaaddin Keykubad zamanında tamamlanmış (1221). Cami avlusunda 1. Mesud, Kılıç Arslan, 2. Rükneddin Süleyman, 1. Gıyâseddin Keyhüsrev, 1. Alâaddin Keykubad, 2.Gıyâseddin Keyhüsrev, 4.Kılıç Arslan ve 3.Gıyâseddin Keyhüsrev’in mezarları bulunuyor.

İNCE MİNARELİ MEDRESE

Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus zamanında Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından 1258-1279 tarihlerinde yaptırılan medresenin mimarı, Keluk B. Abdullah’tır. 1956 yılında müze olarak açılan medresede Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait taş ve ahşap eserler sergileniyor. Başkenti Konya olan Selçuklular’ın sembolü çift başlı kartal ve kanatlı melek figürlerinin en güzel örnekleri de bu müzede yer alıyor.

MERAM BAĞLARI

Tarih boyunca suyu, havası ve bağları seyahatnamelere, divanlara konu olmuş, ünü bütün dünyaya yayılmış olan bağlar, bugün çevresi ormanlarla kaplı güzel bir mesire yeridir. Ayrıca çay bahçeleri ve lokantalar bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk sporuna armağan edilen Konya Büyükşehir Stadyumu, 2014 yılının ‘Dünyanın En İyi Stadyumları’ arasında ilk 5’te yer aldı. 400 bin metrekarelik bir alana sahip stadyum, 42 bin seyirci kapasitesi, estetik ve özgün tasarımı, etkileyici ambiyansı ile dikkat çekiyor.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Yerköprü Şelalesi, Konya’ya yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Hadim ilçesi sınırlarında bulunuyor. Şelale, eşsiz doğal güzelliğiyle istisnasız herkesi etkileyebilecek muhteşem bir güzelliğe sahip.

YEMEKTE ETLİ EKMEK, TATLIDA SAC ARASI

Selçuklular’dan kalma geniş bir mutfak ve saray mutfağı kültürüne sahip olan Konya’da günümüzde en çok tanınan ve tercih edilen yemekler, etli ekmek, fırın kebabı, bamya çorbası, tirit, arabaşı çorbası, etli topalak ve geleneksel düğün pilavı, tatlı olarak da sac arası ve höşmerim helvası tatlıları sayılabilir.

13. YÜZYIL KONYASI PANORAMA MÜZESİ’NDE