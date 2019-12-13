Medeniyetler şehri Konya’da Şeb-i Arus heyecanı
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746’ıncı yılında ‘Vefa Vakti’ etkinlikleriyle anılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay “Yolu Kur’an-ı Kerim olan Hazreti Mevlana’ya olan vefamızı, onu tüm dünyaya doğru anlatarak gösteriyoruz” dedi.
- ATAKAN ŞEN
Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya’da düzenlenen ‘Vefa Vakti’ yürüyüşü ile başladı. Törenler, 17 Aralık’a kadar düzenlenecek seminer, konferans, sema gösterileri, paneller ile devam edecek. Mevlana şehri Konya, binlerce yıl öncesinden gelen tarihi merkezleri ile günümüzde hayata geçirilen projeleriyle dikkat çekiyor. Konya, M.Ö. 7000’li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, tarihi ipek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir kimliğine sahip. Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri ile gönülleri fetheden Konya, Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini de sinesinde barındırıyor.
Anadolu Selçuklu Devleti’ne 200 yıl başkentlik yapan Konya, devrin ünlü bilginleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, musikişinasları ve diğer güzel sanatların üstatlara ev sahipliği yapmış. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya’da yerleşmiş ve eserleriyle şehri bir kültür merkezi haline getirmişler.
HOŞGÖRÜ KAYNAĞI
Konya bir tarım, sanayi spor ve turizm şehri. En önemlisi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin şehridir. Hazreti Mevlana’nın başta Mesnevi olmak üzere kaleme aldığı kitaplar, günümüzün en çok ihtiyacı olan dostluk, kardeşlik ve hoşgörünün temel kaynağını anlatır.
NASREDDİN HOCA’NIN MEMLEKETİ
Nasreddin Hoca, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olan bir Türk halk bilgesi. Sivrihisar’ın Hortu yöresinde doğdu, Akşehir’de vefat etti. Akşehir’deki türbesi bugün hala ziyaretçi akınına uğruyor. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmış.
ŞEMS-İ TEBRİZİ TÜRBESİ VE CAMİİ
Hz. Mevlâna’nın düşünce hayatında çok önemli bir yere sahip olan Şems-i Tebrizi’nin Türbesi ve Mescidi Konya’da en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olarak göze çarpıyor. Yapı, 1510 yılında Emir İshak Bey tarafından mescitle birlikte elden geçirilerek genişletilmiş şekliyle varlığını sürdürüyor. Mescidin içinde Şems-i Tebrizi’ye ait olduğuna inanılan bir türbe de bulunuyor.
ALAADDİN CAMİİ
Cami, en eski Selçuklu eserlerinden olup Alaaddin Tepesi üzerinde inşa edilmiş. Selçuklu Sultanı 1. Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında yapımına başlanmış ve 1. Alaaddin Keykubad zamanında tamamlanmış (1221). Cami avlusunda 1. Mesud, Kılıç Arslan, 2. Rükneddin Süleyman, 1. Gıyâseddin Keyhüsrev, 1. Alâaddin Keykubad, 2.Gıyâseddin Keyhüsrev, 4.Kılıç Arslan ve 3.Gıyâseddin Keyhüsrev’in mezarları bulunuyor.
İNCE MİNARELİ MEDRESE
Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus zamanında Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından 1258-1279 tarihlerinde yaptırılan medresenin mimarı, Keluk B. Abdullah’tır. 1956 yılında müze olarak açılan medresede Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait taş ve ahşap eserler sergileniyor. Başkenti Konya olan Selçuklular’ın sembolü çift başlı kartal ve kanatlı melek figürlerinin en güzel örnekleri de bu müzede yer alıyor.
MERAM BAĞLARI
Tarih boyunca suyu, havası ve bağları seyahatnamelere, divanlara konu olmuş, ünü bütün dünyaya yayılmış olan bağlar, bugün çevresi ormanlarla kaplı güzel bir mesire yeridir. Ayrıca çay bahçeleri ve lokantalar bulunuyor.
BÜYÜKŞEHİR STADYUMU
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk sporuna armağan edilen Konya Büyükşehir Stadyumu, 2014 yılının ‘Dünyanın En İyi Stadyumları’ arasında ilk 5’te yer aldı. 400 bin metrekarelik bir alana sahip stadyum, 42 bin seyirci kapasitesi, estetik ve özgün tasarımı, etkileyici ambiyansı ile dikkat çekiyor.
YERKÖPRÜ ŞELALESİ
Yerköprü Şelalesi, Konya’ya yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Hadim ilçesi sınırlarında bulunuyor. Şelale, eşsiz doğal güzelliğiyle istisnasız herkesi etkileyebilecek muhteşem bir güzelliğe sahip.
YEMEKTE ETLİ EKMEK, TATLIDA SAC ARASI
Selçuklular’dan kalma geniş bir mutfak ve saray mutfağı kültürüne sahip olan Konya’da günümüzde en çok tanınan ve tercih edilen yemekler, etli ekmek, fırın kebabı, bamya çorbası, tirit, arabaşı çorbası, etli topalak ve geleneksel düğün pilavı, tatlı olarak da sac arası ve höşmerim helvası tatlıları sayılabilir.
13. YÜZYIL KONYASI PANORAMA MÜZESİ’NDE
Mevlana Türbesi yakınında, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi ve Mevlana Kültür Merkezi arasında bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, Geleneksel Türk İslam Sanatı’na uygun şekilde inşa edilen bir külliye. Külliyenin müstakil bir kısmını ‘Konya Panorama’ oluşturuyor. 3 bölümden oluşan Konya Panorama’da 13. yüzyıl Konya’sı usta sanatçıların hazırladıkları eserlerle sergileniyor.
ECDAT BAHÇESİ’NDE TARİHE YOLCULUK
Selçuklu’ya başkentlik yapmış, Osmanlı’nın da önemli merkezleri arasında yer alan Konya’da bulunan Ecdat Bahçesi’nde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden örnekler yer alıyor. 12 bin 500 metrekarelik gölet, boğaz yalısı, Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, Seyir Kulesi, Osmanlı Otağı Amfisi, Hasbahçe, Selçuklu Hanı Konya Mutfağı, Selçuklu Kameriyeleri ve sosyal donatıları ile büyük ilgi görüyor.
MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ni yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor. Mevlana Kültür Merkezi, 7-17 Aralık tarihleri arasındaki Şeb-i Arus törenlerinin yanında her cumartesi saat 19.00’da düzenlenen aslına uygun sema programlarına da ev sahipliği yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, hazırlıkları arkadaşımız Atakan Şen’e anlattı.
‘MEVLANA’YA VEFAMIZI DÜNYAYA ANLATIYORUZ’
Bu yıl ‘Vefa Vakti’ teması işlenen Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın da katılımlarıyla 7 Aralık’ta başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yıl gerçekten çok yoğun programlar gerçekleşiyor. Hem Konyalılar’da hem de misafirlerimizde büyük bir coşku var. 17 Aralık’a kadar sema gösterilerinin yanı sıra paneller, konferanslar, sergiler gibi bin 338 etkinlik düzenlenecek” dedi. Altay, “Vefa konusunun işlendiği bu yıl, bizler de Konyalılar olarak, yolu Kur’an-ı Kerim olan Hazreti Mevlana’ya olan vefamızı onu tüm dünyaya doğru anlatarak gösteriyoruz. Rengine, dinine, diline bakmaksızın herkesi dergahına ‘gel’ çağırısı ile davet eden Mevlana’ya layık bir misafirperverliği şehir olarak hep birlikte gösteriyoruz. Bütün Mevlana dostlarını 17 Aralık’a kadar Konya’mıza davet ediyoruz. Şeb-i Arus Haftası’nda sema izlemeye gelemeyen dostlarımız, her Cumartesi saat 19.00’da Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz programlara katılabilir” diye konuştu.
TÜRKİYE’NİN TÜBİTAK DESTEKLİ İLK BİLİM MERKEZİ
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli, yüksek standartlı ilk Bilim Merkezi, planetaryumu, gözlem kulesi, bilimsel sergileri, etkinlikleri ve toplantı salonları ile Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri haline geldi. Bilim Merkezi’ni açıldığı 2014 yılı Nisan ayından bu yana ziyaret edenlerin sayısı bir buçuk milyona yaklaştı.
TARIM TARİHİNİN YAZILDIĞI YER: ÇATALHÖYÜK
İnsanlığın Konya’daki tarihi çok daha eski. Bundan 10 bin yıl önce dünyada ilk tarımın, vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın yapıldığı; ateşin ilk kullanıldığı, ilk yerleşik hayata geçildiği, yemek kültürünün ilk defa başladığı bir merkez olan Çatalhöyük, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ
Selçuklu Belediyesi tarafından 385 bin metrekare alana yapılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebeklerin pupa halinden ölümüne kadar her aşamasının yaşandığı üretim alanı, kapalı uçuş alanı, açık uçuş alanı ve kelebek müzesi olmak üzere 4 ana unsurdan oluşuyor. İçerisinde 270 bin metrekare yeşil alan, 105 bin metrekare sert alan ve 10 bin metre havuz alanı yer alıyor. Projede, amfi tiyatro, mini sinema, gölet ve su havuzları, egzersiz ekipmanları, çocuk oyun elemanları, sirk ve go-kart alanları, sera ve botanik bahçeler, böcek ve kelebek müzeleri yer alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.