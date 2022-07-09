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Medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi, binada büyük çaplı hasar oluştu.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
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Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki medikal malzeme satılan iki katlı iş yerinin arka tarafında bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı.

Yangın nedeniyle binadan yoğun siyah duman yükseldi, gökyüzünü saran duman birçok noktadan görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi sırasında itfaiye araçlarındaki suyun bitmesi nedeniyle çalışmaya zaman zaman ara verildi. Bağcılar Belediyesine ait su tankeriyle itfaiye araçlarına su takviyesi yapıldı.

Olayda yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi, binada büyük çaplı hasar oluştu.

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