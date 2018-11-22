Medine Müdafii Fahreddin Paşa kabri başında anıldı

Hazreti Muhammed'in Ravza-i Mutahharası'nın (kabri) bulunduğu, hicretle beraber İslam'ın yayılma merkezi olan ve 400 yıl Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan Medine'yi, İngiliz destekli isyancılara karşı savunan Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan), vefatının 70'inci yılında, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan ve Zeki Türkkan'ın yanı sıra, Ümraniye'den gelen lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Fahreddin Paşa kimdir?

1868 yılında Rusçuk'ta doğan ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası ailesiyle İstanbul'a yerleşen Fahreddin Paşa, Medine Müdafii, Medine Kahramanı, Çöl Kaplanı gibi unvanlarla biliniyor.

Askeri okul mezunu Fahreddin Paşa, Balkan Savaşı'nda önemli başarılar göstererek, Edirne'nin geri alınmasını sağladı. 1. Dünya Savaşı'nda Miralay rütbesiyle Musul'da görev yaptı. 1915'te Urfa ve çevresindeki Ermeni ayaklanmalarını bastırdı. 28 Mayıs 1916'da İngilizler'le anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyana hazırlandığı haberinin alınması üzerine Fahreddin Paşa, Dördüncü Ordu kumandanı Cemal Paşa tarafından Medine'ye gönderildi.

Fahreddin Paşa elinde bulunan son derece kısıtlı imkanlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca müdafaa etti. Fahreddin Paşa, herhangi bir yağmaya karşı Medine’de Hazreti Muhammed'in mezarında bulunan mukaddes emanetleri 2 bin askerin koruması altında İstanbul’a gönderdi.

İngilizler tarafından "Türk Kaplanı" olarak adlandırılan Fahreddin Paşa, savaş esiri olarak önce Mısır’a gönderildi, ardından Malta’ya sürgün edildi. 24 Eylül 1921'de Milli Mücadele'ye katılmak için Ankara'ya geldi. 9 Kasım 1921'de TBMM'nin Kabil büyükelçiliğine tayin edildi. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı. 12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda döndü.

1936'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tümgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldı. 22 Kasım 1948'de vefat etti ve vasiyeti üzerine Rumelihisarı'na defnedildi.