Medya 15 Temmuz’da onurunu kurtardı

12 Eylül darbesinde 8 yaşındaydım. Hayal meyal hatırlıyorum. Darbeden günler öncesinde sokakta gece vakti bir çatışma duysak evde elektrikler kapatılır, pencereye yaklaşılmaz, olabildiğince sessiz olunurdu. Öncesinden zemini hazırlanan darbe gerçekleştiğinde de, daha önce provası yapılan şekilde halk tepkisiz kaldı, sokaklar boşaldı, sessizliğe gömüldü. 12 Eylül ile 15 Temmuz arasındaki fark neyse Türkiye’nin değişimini de bu farkta görmek mümkün. O dönem sessiz kalan halk kötünün iyisine (terör yerine darbe, ölüm yerine sıtma) razı olmak durumundayken, 15 Temmuz darbesinde siyasi görüşü ne olursa olsun (özel düşmanlık sahiplerini ayrı tutarak) halk tercih kullanmak zorunda kalmadı. Netti. Demokrasiye, ülkesine sahip çıkmak adına sokaklara aktı, namusunu kurtardı. 16 Temmuz sabahından itibaren baktığımızda halkın ülkesine sahip çıkmak adına daha kararlı, daha cesur ve daha namuslu olduğunu söyleyebileceğimiz gibi, darbecilerin karşısında “ensesine vur ekmeğini al” tipi bir halk olmadığının tescilini görebiliriz.

DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Bir kısım medyanın hali pür melali 15 Temmuz darbe gecesine kadar “eski” görünümündeydi. Hatta “gizli” bir anket yapılsa eski vesayet davranışlarında değişiklik olmadığı ortaya çıkardı. Ancak manşetlerle çarpışarak gelen iktidarın süreç içinde kararlı tutumu ve 24TV gibi görece yeni medyanın kurulduğu günden bu yana demokrasiye sahip çıkan tutumu o gece etkisini gösterdi. Erdoğan daha çağrı yapmadan gerek 24TV gerek diğer haber kanalları ülkeye, demokrasiye sahip çıkılması yönünde haber yapmaya başlamıştı bile. Her ne kadar darbeye kadar “vesayet” odaklarının etkisinde ama gölgede kalan bir kısım medya kuruluşları o güne kadarki alışılagelmiş tavırlarından farklı bir tavır sergilemek durumunda kalsa da diğer medya kuruluşlarıyla benzer çizgide durdu, darbeyi alkışlamadı. Bu anlamda medyanın darbeye karşı durarak Türk medyasının “onurunu” kurtardığını, asil bir davranış sergilediğini söylemek mümkün.