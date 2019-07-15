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Medyanın FETÖ ile mücadelesi

  • KEMAL GÜMÜŞ Gazeteci
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Özel hayatın kayıt altına alınması, dinlemelerle siyasetin tanzim edilmeye çalışılması ve iftiralarla kamuoyunda oluşturulan algı, FETÖ’nün kontrol ettiği medya gücü eşliğinde neler yapabileceğine tüm Türkiye tanık oldu. 

FETÖ’nün sistemli ve organize medya yapılanması ile elinde tuttuğu manipülatif kabiliyet gücünü muhalif gruplara yönelik operasyonlarda, 2013 Gezi Parkı şiddet eylemlerinde, dershane sürecinde, 17/25 Aralık süreci ile MİT tırlarına yapılan baskında Türkiye’deki demokratik iktidarı, özellikle uluslararası arenada yıpratma ve DEAŞ’a destek veriyor izlenimi yaratarak küresel yalnızlaştırma operasyonunda kullanmıştı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimine kadar medyanın büyük çoğunluğu FETÖ’nün yaptığı karartmayı, (kimi illüzyona kapılarak, kimisi de iktidara olan kininden dolayı ve nasıl giderse gitsin türünden müzmin bir muhalif hastalığına yakalandığından) görmedi/göremedi veya görmek istemedi. Öyle ki FETÖ, toplumu ve muhalif kesimi ikna etmek için bazen kurduğu operasyon gazetelerle bazen de merkez medyanın haber ajansları üzerinden servisler yaparak yol aldı. Hükümeti devirmeyi amaçlayan veya darbeye zemin hazırlamak için oluşturulan tüm iklimlerin tetikleyicisi olan medya; ne yazık ki 15 Temmuz’a kadar iyi bir sınav vermedi/ veremedi. Medyanın bu sınavda başarı elde edememesinin bir çok nedeni var elbette. Ancak, 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde sebebi ne olursa olsun FETÖ’nün algı şemsiyesi altında gözleri flulaşan herkes dershane sürecinden bu yana örgüte savaş açan ve çoğu zaman bir avuç insanla kelle koltukta mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar haklı olduğunu anladı ve onun yanında daha sağlam saf tutmaya başladı. Darbe girmişinin ardından medya tek saf halinde örgüte karşı millet devlet kaynaşmasını perçinledi. 15 Temmuz bize milli medyanın ülkenin kaderini tayin etmede ne kadar kıymetli bir unsur olduğunu acı bir şekilde gösterdi.

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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