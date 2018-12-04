Mega kentin sürücüsüz metrosu yerli yazılıma emanet

istanbul'da ilerleyen haftalarda açılması planlanan 19 kilometrelik hattaki sürücüsüz metronun "anlık bilgiler ve kayıtlı hata, durum", "yolcu bilgilendirme", "anons", "kamera", "trenle sesli görüşme" gibi sistemlerini Eskişehir'deki bir teknoloji firması tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım yönetecek.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 1998 yılında kurulan Faydam Teknoloji ve İnovasyon Şirketi, İstanbul Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki sürücüsüz metronun "anlık bilgiler ve kayıtlı hata, durum", "yolcu bilgilendirme", "anons", "kamera", "trenle sesli görüşme" gibi sistemlerinden saniyede toplanacak 16 bin datayı işleyip hattı yönetecek uzaktan kontrol ve gözleme yazılımını (SCADA) geliştirdi.

Hattın sürücüsüz olması dolayısıyla Hyundai-Rotem üretimi araç üzerindeki cihazlara veri gönderme ve veri alma, diğer sistemlerle haberleşme işlemlerini gerçekleştirecek yazılım, yurt dışındaki benzerlerine göre üçte bir maliyetle üretildi.

Tüm raylı sistemlere entegre olabilen yerli ve milli yazılım sayesinde yolcular sürücüsüz Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seyahat edecek.

"İlk kez yerli bir araç üstü SCADA sistemi kullanılacak"

Şirketin kurucu ortağı İbrahim Haluk Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı Eskişehir'deki üniversitelerin mezunlarından oluşan 15 kişilik ekiplerinin bulunduğunu belirterek, kurulduklarından bu yana geçen 20 yıllık sürede sahadan kablosuz veri toplama sistemleriyle 81 ildeki 4 bin noktadan çeşitli veriler toplar hale geldiklerini kaydetti.

Veri toplamadaki 20 yıllık bilgi birikimleri sayesinde İstanbul'da devreye girecek sürücüsüz metro sisteminin araç üstü SCADA'sını yazdıklarını ifade eden Erden, şöyle konuştu:

"Hattın sağlıklı çalışabilmesi için metro üzerindeki dataların belli bir noktada toplanıp, analiz edilmesi gerekiyor. Bunları yönetecek yazılımı yaptık. Bu sistem, Türkiye'de sürücüsüz metrolarda araç üstü SCADA yazılımı olarak ilk yerli ve milli yazılım olma özelliğini taşıyor. Yerlilik ve milliliğin yanında global olmayı da hedefliyoruz. 19 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı devreye girdiğinde bu hat üzerinde saniyede 16 bin data toplanacak. Sürücüsüz metronun araç üstündeki bütün verilerini anlık işleyerek yerli ve milli olarak yönetebilir bir noktaya getirdik. Yerli ve milli yazılımımız sayesinde İstanbul Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metro hattında yolcular güvenli, sağlıklı ve refah içinde yolculuklarını gerçekleştirilecek. Yabancı firmaların kurdukları sinyalizasyon sistemleriyle, yabancı tren sistemlerinin hepsinin beynini yerli olarak yönetebilir bir hale geldik. İlk kez yerli bir araç üstü SCADA sistemi kullanılacak."

Erden, ithal edilen benzer yazılımın üçte biri fiyatına yerli ve millisini geliştirdiklerine değinerek, "Yerlilik avantajıyla maliyette büyük kazanç sağladık. İthal edilen sistemlerden hiçbir eksikliğimiz yok. En kısa zamanda teknoloji ihracatı yapar hale geleceğiz. Yazılımımız bütün raylı sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir." diye konuştu.