Dünyanın en büyüklerinden... İçinde kimler olduğu ve nereye gideceği sır

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Mega yat 'Flying Fox'a 200 bin litre yakıt ikmali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen 'Flying Fox'a 200 bin litre yakıt ikmaline başlandı.

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Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı iskelesine yanaştırıldı. Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerden toplam 200 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan ve 2 helikopter pisti bulunan yatın, yakıt ikmalinin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi.

Mega yatta kimler olduğu ve nereye gideceği hakkında ise bilgi verilmedi.

Temmuz ayının ilk haftasında yine Fethiye'de akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.

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