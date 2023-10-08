Megakentin bitmeyen İETT çilesi! Bakımsızlıktan bir otobüsü daha alev aldı

Arnavutköy'de dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı. Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik keşmekeşi yaşandı. Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

"BELEDİYE OTOBÜSLERİ BAKIM İSTİYOR"



Cadde üzerinde esnaf olan Harun Köse, "Ben otobüste değildim ama günlük burada bir araba kalıyor. Araç doluydu bir sürü kişi indi yanma olmadı ama çok fazla duman çıktı. İki günde bir burada araç kalıyor. Ben burada esnafım hep görüyorum, bir olay var mı diye geldim. Belediye otobüsleri bakım istiyor" şeklinde konuştu.