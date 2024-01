Megakentin ulaşım sorunu bitecek! Kurum'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında İstanbul'u 5 yıllık fetret döneminden kurtaracak projelerini duyurdu. Kentteki trafik sorununa dikkat çeken Kurum, yeni metro müjdesi de verdi.

ŞİMDİ İSTANBUL SADECE İSTANBUL

Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

"BİZİM ODAKLANMAMIZ GEREKEN İSTANBULLULARIN SORUNLARI"

İstanbullular Metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır.

"TRAFİK SÜRESİ DÜŞECEK"

Trafik süresini 64 dakikadan 39 dakikaya indireceğiz. Bilim insanlarının çalıştığı projeler üstüne bu verileri veriyoruz. Bu yakalanamaz dediğiniz zaman bunun üzerine çalışan bilim insanlarına haksızlık etmiş oluyorsunuz. Bizim ekibimiz dertliyiz, İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz. 2019'da 60 km ortalama trafik hızı. 45 dakikaymış seyahat süresi de.

"RAYLI SİSTEM 5 YILDA İKİ KATINA ÇIKACAK"

Raylı sistemlerde biz ilk etapta ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. Çok fonksiyonlu ve detaylı şekilde en acil, en öncelikli şey ne ise onu yapacağız. Bir şeyi yapmak için liyakatli bir çalışma lazım. Belediyenin yarısı değişmiş, yarısına yenisi gelmiş. Bunu yapabilmeniz için bu kadrolar ile çalışmanız lazım. Bu işten çıkarılanların hepsi kötü müydü?

İLK METRO HATTI YENİKAPI-SEFAKÖY

Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz. İlk yapacağımız metro hattımız Yenikapı-İncirli-Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü Tüyap'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık Metrobüse ihtiyaç kalmayacak.

Biz toplu taşımayı yaparken şehrin çeperlerini düşünmek zorundayız. Buradaki yaşam kalitesini artırmalıyız ki insanlar daha rahat yaşasın. Sultanbeyli'de Silivri'de bu hizmeti verdiğimizde İstanbul'un çeperleri ile birlikte düşünmüş olacağız. Bütüncül bir bakış. Sabiha Gökçen Kurtköy yine çok önemsediğimiz bir metro hattı.

"BİZ HEP SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. Biz ilk 5 yılda trafikteki yoğunluğu azaltacağımızı 10 yılda ise artık bir trafik sorunu gündem olmaktan çıkacak.

"İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Otopark da ciddi sorun. 5 yılda 250 bin otopark yapalım istiyoruz. Park Et devam et uygulaması önemli. İstanbul'un tüm otoparklarını uygulamaya getireceğiz. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti Biz İstanbul dediğimiz uygulamada toplayacağız. Evinin önüne park edenden ücret almayacağız. Buna ilave olarak İspark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat İsparkların yerleri ücretsiz olacak.

"DİJİTAL TAKSİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İstanbul'da kayıtlı 19 bin 845 taksi var. Günlük 1.6 milyon yolcu taşıyor. Talep karşılama oranı yüzde 45 yoğun saatlerde yüzde 18. Beceriksiz yönetim anlayışıyla maalesef esnafımız vatandaşımız karşı karşıya getirilmiş. Mevcut yönetim 5 bin taksi istemiş. UKOME de demiş ki bunu niye istiyorsunuz? Taksicilerle görüştüm. Korsan taksiler var, kayıtsız taksiler var. Onları da eklediğinizde İstanbul'da 100 bine yakın araç var. Taksi neden Eminönü'nden yolcu almıyor? Ben binmem ki. Zaten gidemiyorsunuz. Biz bunu tek merkezden yöneteceğiz. Dijital taksi uygulamasını hayata geçireceğiz. Sen yol yapmazsan sen toplu ulaşımda gerekli şeyleri yapmasan trafik sıkışır. Böylece taksici yolcu seçer. Doğru bir tane ve bunu hep birlikte uygulayacağız. Tek merkezden tüm uygulamaları yöneteceğiz. Biz elimizdeki malzemeyi en verimlik şekilde kullanmalıyız. UKOME'den belediyenin isteği ne biliyor musunuz? 'Ben belediye olarak taksicilik yapacağım' diyor. Senin işin bu değil ki. Sen git yol yap, kavşak yap. Eğitim, denetim, ceza, ödül uygulamalarını işleteceğiz. Bu uygulamaları yaptığımızda verimi artırmış olacağız. Eksik varsa da ihale yapacağız. En yüksek bedeli verene vereceğiz. O parayı da reklama değil algıya değil İstanbulluya harcayacağız.

"HER YIL METROBÜSLERİ YENİLEYECEĞİZ"

Her yıl metrobüsleri yenileyeceğiz. Her yıl 100 yeni metrobüs, her yıl 250 otobüs alacağız. Hem araçlarımızı yenileyeceğiz hem de Silivri'ye kadar metrobüsü götüreceğiz. Bu sayede ulaşım çile olmaktan çıkacak.