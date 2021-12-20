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Megakent'te 'çakarlı araç' denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:36
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası TEM Kuzey Yol Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Uygulama sırasında emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 1339 lira ve araçlarına uygunsuz cam filmi takan sürücülere de 314 lira ceza kesildi.

Özel bir hastanenin hasta nakil aracının, içinde hasta olmamasına rağmen geçiş üstünlüğünü kullanması ve emniyet şeridine girmesinden dolayı 1627 lira ceza uygulandı.

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