Mehmet Metiner: FETÖ'cüler faal! Peki bu cesareti nereden alıyorlar?
Star Gazetesi Yazarı Mehmet Metiner sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, 'FETÖ’cüler yeniden örgütleniyorlar. 15 Temmuz’un korkusunu üzerlerinden atmışa benziyorlar. Türkiye’nin her yerinde tekrar uyuyan hücrelerini harekete geçirdiler.' ifadelerine yer verdi.
Star Gazetesi Yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından paylaştığı ''FETÖ'cüler faal! Peki bu cesareti nereden alıyorlar!'' başlıklı yazısında, ''Uyuyan hücreleri tekrar aktif hale getirildi… Biz ise uyumaya başladık. 15 Temmuz’u unutmadık diyoruz. Laf! Unutturmayacağız diyoruz! Retorik! Peki soruyorum: FETÖ’cüler bu cesareti nereden alıyorlar? Hiç oraya buraya çekmeden söyleyeyim: ‘KHK faciadır!’ diyen Bülent Arınç gibilerden.''
Örgütün Türkiye'nin her yerinde uyuyan hücrelerini harekete geçirdiğini belirten Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halen kamudaki faal yapılarına dair verdiği rakamın ürkütücü olduğunu ifade etti.
İşte Metiner'in o yazısı...
FETÖ’cüler yeniden örgütleniyorlar.15 Temmuz’un korkusunu üzerlerinden atmışa benziyorlar.Türkiye’nin her yerinde tekrar uyuyan hücrelerini harekete geçirdiler.İçişleri Bakanı Soylu’nun halen kamudaki faal yapılarına dair verdiği rakam ürkütücü.Lakin bu rakam bile buzdağının görünen kısmı.Para trafiği devam ediyor.Bunu döviz büroları üzerinden yaptıkları belirlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün Kayseri’yi de içine Alan çeşitli illerde yapılan operasyonlar devam ediyor.İlginçtir:Kayseri’de Pensilvanya benzetmesi üzerinden FETÖ’nün yeniden yapılanmasına yönelik yaptığım sert eleştirilerden rahatsızlık duyup ertesi gün ‘Mehmet Metiner Kayseri’yi Pensilvanya’ya benzeterek Kayseri’ye ve Kayserililere hakaret etmiştir!’ diye gündem saptırıp ilk tepkiyi ortaya koyan kişinin Döviz bürosu da bu operasyonun kapsamı içinde.Beni asıl üzen bu ve benzeri kripto elemanların tepkisi değil asıl içimizden birilerinin Kayseri’de bu söylemin aynısını dile getirip bana cevap vermeleriydi.İçlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve dava büyüğümüz olan babasından dolayı evladım gibi sevdiğim bir milletvekilinin de o döviz bürosu sahibinin ağzıyla bana cevap vermeleri beni FETÖ tehlikesi konusunda bin kez daha düşündürdü.Benim o Pensilvanya benzetmesi üzerinden Kayseri’yi ve Kayserilileri asla kötülemeyeceğimi, muradımın Kayseri vb. illerimizdeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekmek olduğunu bildikleri halde o FETÖ’cülerin ağzıyla benim gibi FETÖ’cülerin ölüm listesinde olan birini eleştirme ihtiyacı duyan o partili arkadaşlarımız umarım son operasyonun döviz bürosunun sahipleriyle aynı kulvara düştükleri için arayıp özür dilerler benden…FETÖ’cüler cesaretle örgütleniyorlar.Çeşitli kılıklara bürünerek herkesi zehirleyebiliyorlar.Bir bakıyorsunuz FETÖ söylemlerini içimizden birileri de dillendiriyor.Sözgelimi, “mağduriyet söylemi!” gibi…İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü operasyonların arkası gelmiyor.Bitmemişler demek ki!Bitmeyecekler de…Uyuyan hücreleri tekrar aktif hale getirildi…Biz ise uyumaya başladık.15 Temmuz’u unutmadık diyoruz.Laf!Unutturmayacağız diyoruz!Retorik!Peki soruyorum:FETÖ’cüler bu cesareti nereden alıyorlar?Hiç oraya buraya çekmeden söyleyeyim:“KHK faciadır!” diyen Bülent Arınç gibilerden…Hala sistem içinde varlığını sürdüren kripto elemanlarda…Kendilerine oradan-burada ‘mağduriyet edebiyatı!’ veya başkaca ilişkilerden dolayı sahip çıkan siyasilerden…Bunu söyledik diye bizim gibi insanlardan rahatsızlık duyanlardan…İşte söylüyorum:Hala her yerdeler…Hala parasal açıdan güçlüler…Hala sahip oldukları ekonomik güç dolayısıyla devşirebiliyorlar…Ve hala kılık değiştirdikleri her yerde etkili konuma geçebiliyorlar…Bu gerçekleri görmez ve içimizdeki urlardan temizlenmezsek yarın yazıklandığımızda yanımızda kimseyi bulamayız, biline!”
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