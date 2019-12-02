Star Gazetesi Yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından paylaştığı ''FETÖ'cüler faal! Peki bu cesareti nereden alıyorlar!'' başlıklı yazısında, ''Uyuyan hücreleri tekrar aktif hale getirildi… Biz ise uyumaya başladık. 15 Temmuz’u unutmadık diyoruz. Laf! Unutturmayacağız diyoruz! Retorik! Peki soruyorum: FETÖ’cüler bu cesareti nereden alıyorlar? Hiç oraya buraya çekmeden söyleyeyim: ‘KHK faciadır!’ diyen Bülent Arınç gibilerden.''

Örgütün Türkiye'nin her yerinde uyuyan hücrelerini harekete geçirdiğini belirten Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halen kamudaki faal yapılarına dair verdiği rakamın ürkütücü olduğunu ifade etti.

İşte Metiner'in o yazısı...