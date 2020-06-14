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Kesilmiş videoyla algı operasyonu! Mehmet Metiner görüntülerin aslını paylaştı

Star yazarı Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından 'kesilmiş' bir video ile şahsına yönelik saldırılara cevap verdi. Görüntülerin aslını paylaşan Metiner, 'İroni yaparak kullandığım ifade, 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP'liler tarafından verilmiş.' dedi.

14 Haziran 2020 Pazar 16:57 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:03
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CHP'nin hükümete yakın isimlere yönelik toplu sosyal medya saldırları devam ediyor. 

Son günlerde CHP'nin resmi iç iletişim portalı CHPNet'ten saldırıların yönetildiği tartışması devam ederken, o hesaplar bu kez de 'önü ve arkası kesilmiş bir görüntü'yle, Star yazarı Mehmet Metiner'i hedef aldı.

22 Ocak 2020 tarihinde, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşulanlardan, 20 saniyelik bir kısım kesilerek, itibar suikastına girişildi.

Bu çirkin saldırıya CHP'nin yayın organı Cumhuriyet ve Birgün gibi bazı yayın organları da destek verdi. 

METİNER GÖRÜNTÜLERİN ASLINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada süren saldırılar üzerine Metiner, kesilen görüntülerin önce ve sonra yaşananları yayınladı.

Metiner, görüntüleri sosyal medya hesabından, 'Ahmet Hakan’ın programında Melih Gökçek’in onurlu ve başarılı belediye başkanı olduğunu vurguladım. CHP mv’linin parsel parsel laflarına karşılık İRONİ yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP’liler tarafından verilmiş.' açıklamasıyla paylaştı.

İşte Star yazarı Metiner'in o paylaşımı...

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