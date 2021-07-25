Mehmetçiğe alçak saldırı! 'Hesabı en ağır şekilde sorulacak'

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 00:45 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 00:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Kirpi aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.

OKTAY: HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Kirpi aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.



Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır."