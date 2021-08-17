Mehmetçiğin Afganistan'da kalması için 3 yol!

17 Ağustos 2021 Salı 09:43 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 09:43

Kararlı Destek Misyonu (RSM) kapsamında Ağustos 2003'ten bu yana Afganistan'da bulunan NATO gücünün görev süresi bu ay sonunda doluyor. RSM kapsamında Afganistan'da 500'e yakın asker bulunduran Türkiye'nin daha önce Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama önerisinde yeni durum meydana geldi.

MEHMETÇİĞİN AFGANİSTAN'DA KALMASI İÇİN YENİ ŞARTLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Afganistan'da oluşan hükümet boşluğu, NATO'nun görev süresinin dolması gibi yeni şartlar nedeniyle Türk askerinin kalması için, Afganistan'da yeni hükümetin oluşması, yeni hükümetin Türk askerini davet etmesi ve TBMM'nin de buna onay vermesi gerekiyor.

TALİBAN'IN YENİ HÜKÜMET KURUP KURMAYACAĞI MEÇHUL

Taliban'ın meşru bir zeminde yeni hükümet kurup kuramayacağı ise henüz meçhul. Bu anlamda aralarında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, aşiret reislerinin bulunduğu bir koordinasyon kurulu, Taliban yetkilileriyle Doha'da toplantılar gerçekleştiriyor.

YENİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Güvenlik kaynakları, Afganistan'da oluşan yeni durumun Washington ve Brüksel ile müzakere edildiği bilgisini verdi. Oluşan yeni durum ve şartlar nedeniyle nedeniyle Türk askerinin kalması için, Afganistan'da yeni hükümetin kurulması, yeni hükümetin Türk askerini davet etmesi ve TBMM'nin de buna onay vermesi gerekiyor.

RSM GÜCÜNÜN KAPSAMI

RSM kapsamında Afganistan asker bulunduran 36 ülkeden bazıları şunlar: ABD (2 bin 500), Almanya (1300), İtalya (895), İngiltere (750), Belçika (72), Macaristan (8), İspanya (24). Türkiye'nin ise Afganistan'da 500 askeri bulunuyor. (Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel)