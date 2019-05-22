Mehmetçiğin kara çıkarma tatbikatı nefesleri kesti

Milli Savunma Bakanlığı, amfibi hücum timlerinin devam eden Denizkurdu Tatbikatı’nda hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Her türlü zorlu göreve hazır olan amfibi hücum timlerinin, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda da hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı şekilde icra ettiği kaydedildi” ifadeleri kullanıldı. Muğla, İzmir ve Antalya’da Denizkurdu tatbikatına katılan savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı. Yediden 70’e birçok vatandaşın yoğun olarak ilgi gösterdiği savaş gemilerini gezenlere askerler eşlik etti.

İsrail ve Rumlardan tehlikeli tahrik Türkiye’nin gerçekleştirdiği başarılı tatbikatların ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ortak askeri tatbikat düzenledi. GKRY Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 29 Mayıs’a kadar sürecek tatbikatın yıllık ikili askeri iş birliği programı kapsamında yapıldığı belirtildi.