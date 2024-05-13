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  • Mehmetçiğin kararlı operasyonları! Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
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Mehmetçiğin kararlı operasyonları! Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

AA 13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:56 - Güncelleme:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları! Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolu'muza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı..

  • PKKlı terörist
  • Irak kuzeyi
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