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Mehmetçiğin sel bölgesindeki mesaisi sürüyor

Mehmetçik, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliyesinde etkin rol aldı.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 17:28 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) güvenli bölgelere ve sağlık kuruluşlarına taşındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik, şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi."

Paylaşımda, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği görüntülere de yer verildi.

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