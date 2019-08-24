31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mehmetçiğin terörden temizlediği bölgelerdeki Suriyeli halk: Türk askeri sayesinde artık korkmuyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 3 yıl geçti. Terörden temizlenen bölgelerde hayat normale dönerken çocuklar “Türk askeri sayesinde artık korkmuyoruz' diyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden geçen 3 yılda, bölgedeki siviller, güven ortamının sağlanmasıyla geleceğe umutla bakıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Operasyonun ilk gününde Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekatla, iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı.
 
BÖLGE HUZUR BULDU
 
Anadolu Ajansı'na konuşan siviller, bölgede yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde gelecek umutlarının arttığını anlattı. Bab Belediyesi'nde çevre yönetimi sorumlusu Muhammed Faris, "Harekattan sonraki ilk dönem zordu. Yerel meclisler kuruldu. Sokaklar temizlendi. Okullar ve camiler yeniden açıldı. Polis teşkilatı devreye girdi. Adliye sarayları göreve başladı. Kısacası zaman içinde bölge huzuru buldu" dedi. Bölge sakini Ahmet Ebu Yaser de "Fırat Kalkanı ile bölge daha güvenli hale geldi. Geri dönüşler gerçekleşti" dedi. 9 yaşındaki Kasım Ali de DEAŞ işgali döneminde evden çıkmaya korktuğunu dile getirerek, "Türk ordusu bizi korudu. Artık korkmuyorum." dedi.
 
5 KÖY DAHA REJİMİN ELİNDE
 
Rusya'nın hava desteği ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarına devam eden Beşar Esad rejimi, bölgede 5 köyü daha ele geçirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre rejim, bölgedeki köyleri ele geçirdi. (Sabah)

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk tarihine ışık tutacak... Koç başlı mezar taşı bulundu

Türk tarihine ışık tutacak... Koç başlı mezar taşı bulundu

Boşanma durumunda çocukları korumanın yolları

Boşanma durumunda çocukları korumanın yolları

Doğu'nun saklı cennetleri

Doğu'nun saklı cennetleri

CENTCOM, terör örgütünün siperleri yıktığını savundu

CENTCOM, terör örgütünün siperleri yıktığını savundu

Terör örgüt PKK/PYD çocuklara işkence yapıyor

Terör örgüt PKK/PYD çocuklara işkence yapıyor

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Okul çantası en az 151 TL’ye doluyor

Okul çantası en az 151 TL’ye doluyor

Cani koca her şeyi milim milim tasarlamış

Cani koca her şeyi milim milim tasarlamış
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA