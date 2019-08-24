Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden geçen 3 yılda, bölgedeki siviller, güven ortamının sağlanmasıyla geleceğe umutla bakıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Operasyonun ilk gününde Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekatla, iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı.

BÖLGE HUZUR BULDU

Anadolu Ajansı'na konuşan siviller, bölgede yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde gelecek umutlarının arttığını anlattı. Bab Belediyesi'nde çevre yönetimi sorumlusu Muhammed Faris, "Harekattan sonraki ilk dönem zordu. Yerel meclisler kuruldu. Sokaklar temizlendi. Okullar ve camiler yeniden açıldı. Polis teşkilatı devreye girdi. Adliye sarayları göreve başladı. Kısacası zaman içinde bölge huzuru buldu" dedi. Bölge sakini Ahmet Ebu Yaser de "Fırat Kalkanı ile bölge daha güvenli hale geldi. Geri dönüşler gerçekleşti" dedi. 9 yaşındaki Kasım Ali de DEAŞ işgali döneminde evden çıkmaya korktuğunu dile getirerek, "Türk ordusu bizi korudu. Artık korkmuyorum." dedi.

5 KÖY DAHA REJİMİN ELİNDE

Rusya'nın hava desteği ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarına devam eden Beşar Esad rejimi, bölgede 5 köyü daha ele geçirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre rejim, bölgedeki köyleri ele geçirdi. (Sabah)