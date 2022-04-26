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Mehmetçik 50-60 kilometre derinliğe inecek! Kaçan teröristler için yolun sonu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik 50-60 kilometre derinliğe inmeye hazırlanıyor. Operasyon yapılacak bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken Barzani birlikleri, KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.

Sabah26 Nisan 2022 Salı 07:52 - Güncelleme:
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Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir hafta geride kalırken önemli detaylar da ortaya çıktı.

MEHMETÇİK 50-60 KİLOMETRE DERİNLİĞE İNECEK

Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe ineceği, bütün geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre nihai hedef Kandil olacak.

OPERASYON BÖLGESİNDE 3 BİN PKK'LI TERÖRİST BULUNUYOR

Sabah'ın haberine göre; Operasyondan önce bölgedeki kamp, mağara, terörist sayısıyla ilgili tüm detaylar tek tek belirlendi. Kamplar, mağaralar tespit edildi. Operasyon yapılacak bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplandı.

BARZANİ'NİN DESTEĞİ ALINDI

Barzani ile görüşüldü, desteği alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani ile yaptığı görüşmede de konu değerlendirildi. Şu anda alanda Barzani birlikleri, aşağı kaçan yani KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.

BİTENE KADAR ORADA

Mehmetçik, bu hedeflerin yerine getirilmesi ve Kandil'in tamamen imha edilmesi için operasyondan sonra geri çekilmeyecek. Kuzey Irak'ta sınıra yakın bölgelerde geçici kontrol merkezleri kurulacak. Geçici üsler için PKK'nın geçiş yolları, vadi girişleri gibi alanlar tercih edilecek. Nihai sonuca ulaşana kadar Mehmetçik buralarda kalmaya devam edecek.

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